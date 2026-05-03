Дрозденко: В Ленобласти уничтожили 35 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ленинградской области, боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Санкт-Петербургу. Жители разных городов Ленобласти слышали звук пролета беспилотника в сторону Петербурга. Кроме того, в некоторых районах прогремели взрывы. В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.