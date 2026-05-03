ВСУ попытались совершить налет на Санкт-Петербург

Shot: ВСУ пытаются атаковать Санкт-Петербург

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По его данным, жители разных городов Ленобласти слышали звук пролета беспилотника в сторону Петербурга. Кроме того, в некоторых районах прогремели взрывы. В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Официальная информация пока не поступала, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее ВСУ пытались атаковать Москву. Был уничтожен один беспилотник.