02:40, 3 мая 2026Россия

ВСУ попытались совершить налет на Санкт-Петербург

Shot: ВСУ пытаются атаковать Санкт-Петербург
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Санкт-Петербургу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По его данным, жители разных городов Ленобласти слышали звук пролета беспилотника в сторону Петербурга. Кроме того, в некоторых районах прогремели взрывы. В аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Официальная информация пока не поступала, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее ВСУ пытались атаковать Москву. Был уничтожен один беспилотник.

