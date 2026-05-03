ВСУ попытались ударить по Москве

Собянин: Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Москве с воздуха при помощи беспилотного летательного аппарата. Дрон удалось сбить, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал градоначальник. По его словам, на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России за шесть часов было сбито 146 украинских беспилотников.