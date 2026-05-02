21:17, 2 мая 2026Россия

ВСУ попытались нанести массированный удар по территории России

Над регионами России уничтожили 146 беспилотников за шесть часов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 2 мая несколько раз пытались нанести массированный удар по российским регионам. Всего за шесть часов было уничтожено более 140 беспилотников противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Второго мая с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Под ударом оказались 12 областей: Белгородская, Брянская, Вологодская, Калужская, Курская, Липецкая, Новгородская, Орловская, Смоленская, Тульская, Челябинская и Московский регион.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о предотвращении попытки пролета беспилотника над регионом.

