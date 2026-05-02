В Челябинской области предотвратили попытку пролета беспилотника

В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА

Над Челябинской областью попытался пролететь беспилотный летательный аппарат. В регионе вводился режим беспилотной опасности, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале.

«Уважаемые жители! На территории Челябинской области предотвращена попытка пролета БПЛА», — написал чиновник. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и верить информации только из официальных источников.

1 мая сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе Курской области.