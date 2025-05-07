В России приготовились к падению нефтегазовых доходов ниже базового уровня

Минфин РФ предупредил о падении нефтегазовых доходов ниже базового уровня в мае

Ожидаемый объем недополученных доходов федерального бюджета от продажи нефти и газа в мае составит 12,3 миллиарда рублей, то есть речь идет о готовности к их падению ниже базового уровня. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России.

По итогам апреля превышение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемых составило 53,9 миллиарда рублей. В ведомстве объясняют такой результатам ростом поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), который уплачивается раз в квартал.

Объем средств, направляемых на покупку валюты с 12 мая по 5 июня, составит 41,6 миллиарда рублей или 2,3 миллиарда рублей в день. В настоящее время Минфин продает валюту на 1,6 миллиарда в день.

В общей сложности в апреле нефтегазовые доходы достигли 1,086 триллиона рублей, что стало лучшим показателем с начала года. Однако налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) упал до минимальных за тот же период 769 миллиардов рублей. Отдельно для нефти он сократился до 634 миллиарда, а для газа подрос 82,9 миллиарда.

Накануне министр финансов России Антон Силуанов признал, что нефтегазовые доходы в 2025 году окажутся на 2,6 триллиона рублей ниже запланированных. На этом фоне правительство скорректировало параметры федерального бюджета с увеличением дефицита в три раза, до 3,79 триллиона рублей, что составляет 1,7 процента ВВП.