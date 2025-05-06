Силуанов заявил о снижении нефтегазовых доходов бюджета в 2025 году на ₽2,6 трлн

Министр финансов Антон Силуанов оценил нефтегазовые доходы бюджета России. По его словам, в 2025 году они снизились на 2,6 триллиона рублей. Об этом во вторник, 6 мая, пишет РИА Новости.

Силуанов отметил, что ненефтегазовые поступления в бюджет наоборот выросли, а в целом дефицит увеличился до уровня минувшего года.

«Мы скорректировали параметры бюджета (...) Самое главное в этих корректировках то, что мы придерживались бюджетного правила, объем расходов увеличился на уровень прироста ненефтегазовых доходов», — объяснил министр, указав, что такой прирост составил 829 миллиардов рублей.

В конце апреля правительство одобрило законопроект Минфина об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 год. Это произошло на фоне падения цен на нефть.

