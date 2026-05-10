14:05, 10 мая 2026Интернет и СМИ

Союзники Украины признали невозможность Киева достичь одной цели в конфликте с Россией

TAC: Украина не сможет вернуть утраченные в ходе конфликта с РФ территории
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украина не сможет вернуть территории, утраченные в ходе военного конфликта с Россией. Об этом сообщает издание The American Conservative (TAC).

«Украина не вернет утраченные территории. Это уже признали даже ее самые близкие союзники», — говорится в материале.

Отмечается, Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на передовой, не имея ресурсов изменить ситуацию на фронте в свою пользу. По данным издания, Киев не сможет присоединиться ни к НАТО, ни к Евросоюзу, а положение украинского лидера Владимира Зеленского находится под угрозой.

Ранее стало известно, что ВСУ 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО). Уточняется, что за минувшие сутки ВСУ 676 раз обстреливала позиции Вооруженных сил (ВС) России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

