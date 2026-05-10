Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:55, 10 мая 2026Спорт

Роднина выразила свое отношение к уехавшей из России Исинбаевой

Депутат Госдумы РФ Роднина отказалась называть Исинбаеву предателем
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Елена Исинбаева

Елена Исинбаева. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина выразила свое отношение к уехавшей из России двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой. Ее слова приводит Sport24.

«Я так боюсь слова "предатель". Почему-то к спортсменам оно применяется. Какое количество людей уехало: кто-то по работе, кто-то потому, что не соглашался с происходящим в стране. В 22-м году сколько у нас людей уехало…» — сказала Роднина.

Также трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию отказалась считать Исинбаеву предателем из-за того, что она уехала из России. «Она сама приняла решение, но и по отношению к ее решениям у людей есть уже свои взгляды. Слово "предатель" никогда к ней не буду употреблять. Считаю, что Исинбаева просто поступила неправильно», — заявила Роднина.

Исинбаева с 2023 года проживает в Испании. Спортсменка называет себя «человеком мира» и продолжает работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Ранее Роднина дала совет недовольным жизнью в российских регионах. Она заявила, что таким людям следует попробовать свои силы в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило об ответе на атаки ВСУ в период объявленного Россией перемирия

    В РПЦ не увидели проблем в популярности священников у девушек

    Курьер решил порыбачить перед работой и установил уникальный рекорд

    Самолет экстренно сел в российском городе из-за неисправности

    Решивший усыновить троих детей Лепс посетил детские дома Донбасса

    Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после слов Путина

    Раскрыт минимальный платеж по ипотеке в Москве

    На заводе Toyota в России начнут собирать машины нового автобренда

    Союзники Украины признали невозможность Киева достичь одной цели в конфликте с Россией

    Роднина выразила свое отношение к уехавшей из России Исинбаевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok