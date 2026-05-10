Роднина выразила свое отношение к уехавшей из России Исинбаевой

Депутат Госдумы РФ Роднина отказалась называть Исинбаеву предателем

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина выразила свое отношение к уехавшей из России двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой. Ее слова приводит Sport24.

«Я так боюсь слова "предатель". Почему-то к спортсменам оно применяется. Какое количество людей уехало: кто-то по работе, кто-то потому, что не соглашался с происходящим в стране. В 22-м году сколько у нас людей уехало…» — сказала Роднина.

Также трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию отказалась считать Исинбаеву предателем из-за того, что она уехала из России. «Она сама приняла решение, но и по отношению к ее решениям у людей есть уже свои взгляды. Слово "предатель" никогда к ней не буду употреблять. Считаю, что Исинбаева просто поступила неправильно», — заявила Роднина.

Исинбаева с 2023 года проживает в Испании. Спортсменка называет себя «человеком мира» и продолжает работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

