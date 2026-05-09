12:45, 9 мая 2026Спорт

Роднина дала важный совет недовольным жизнью в провинции

Владислав Уткин
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина дала важный совет недовольным жизнью в провинции. Ее слова приводит Sport24.

«Разница между Москвой и регионами была всегда. При царе Горохе она тоже отличалась от остальной страны. Если люди недовольны жизнью в провинции, они могут приехать в столицу и попробовать себя там», — сказала Роднина.

Также депутат высказалась относительно мнения о том, что Москва грабит регионы. «Откуда вообще люди такое выражение взяли? В столице есть квалифицированные специалисты во всех сферах. Не вижу смысла говорить, что Москва кого-то ограбила. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям», — заявила Роднина.

Ранее Роднина, жившая и работавшая в США с 1990 по 2002 год, рассказала о разнице между русскими и американцами. «У нас народ голодный. Не в буквальном смысле, а голодный до получения информации, впечатлений, достижений. Мы хотим быть первыми, а у многих американцев этого нет. Там просто идет нормальное проживание жизни, получение удовольствия», — отметила Роднина.

