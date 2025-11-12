Россия
Перечислены три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых

Судмедэксперт, полковник медицинской службы Минобороны России в запасе Александр Аулов назвал три варианта исчезновения тел семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. Об этом сообщает aif.ru.

При первом сценарии тела могут быть полностью скрыты снегом. В этом случае их смогут обнаружить только после таяния снегов весной.

«Второй вариант — если их не засыпало снегом, то животные могут обглодать до костей. Тогда определить, чьи это останки, можно будет только по ДНК-исследованию», — пояснил Аулов.

Третий вариант, по его мнению, предполагает, что члены семьи остались в живых и самостоятельно покинули место поиска, отправившись в неизвестном направлении.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян более чем за месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительные предметы не обнаружены. Поиски осложняются погодными условиями.

