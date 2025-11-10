Названа главная ошибка бесследно пропавшей в российской тайге семьи Усольцевых

Спасатель Кабанов: Главная ошибка Усольцевых в том, что они не сообщили маршрут

Главная ошибка семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, в том, что они не уведомили никого о маршруте похода. Такое мнение выразил пензенский спасатель Геннадий Кабанов в беседе с penza.aif.ru.

По его словам, после посещения базы отдыха «ГеоСфера» Усольцевы решили изменить первоначальный маршрут и направились в сторону скалы Буратинка. «О чем это говорит? О том, что Сергей Усольцев нарушил главное правило любого туриста: о маршруте похода обязаны знать другие люди, менять его категорически нельзя!» — сообщил Кабанов.

Спасатель добавил, что глава семьи мог еще неоднократно изменить маршрут. Попытку предсказать, куда в итоге отправились пропавшие россияне, собеседник издания назвал «гаданием на кофейной гуще».

Кабанов отметил, что на данный момент обследована территория площадью более пятисот квадратных километров. «Нет их следов! — констатировал он. — пройдено около тысячи километров таежных тропинок и дорожек. Работа проведена поистине колоссальная! И останавливаться никто не собирается. Остается только надеяться, что чудо все же случится».

Ранее стало известно, что пропавшая в тайге вместе с мужем и дочкой Ирина Усольцева занималась практиками индуистской богини смерти Кали. Как выяснилось, женщина увлекалась видом медитации, названной в честь этого божества.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительных предметов также не обнаружили. Поиски осложняются погодными условиями.