Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 10 ноября 2025Россия

Названа главная ошибка бесследно пропавшей в российской тайге семьи Усольцевых

Спасатель Кабанов: Главная ошибка Усольцевых в том, что они не сообщили маршрут
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Главная ошибка семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края, в том, что они не уведомили никого о маршруте похода. Такое мнение выразил пензенский спасатель Геннадий Кабанов в беседе с penza.aif.ru.

По его словам, после посещения базы отдыха «ГеоСфера» Усольцевы решили изменить первоначальный маршрут и направились в сторону скалы Буратинка. «О чем это говорит? О том, что Сергей Усольцев нарушил главное правило любого туриста: о маршруте похода обязаны знать другие люди, менять его категорически нельзя!» — сообщил Кабанов.

Спасатель добавил, что глава семьи мог еще неоднократно изменить маршрут. Попытку предсказать, куда в итоге отправились пропавшие россияне, собеседник издания назвал «гаданием на кофейной гуще».

Кабанов отметил, что на данный момент обследована территория площадью более пятисот квадратных километров. «Нет их следов! — констатировал он. — пройдено около тысячи километров таежных тропинок и дорожек. Работа проведена поистине колоссальная! И останавливаться никто не собирается. Остается только надеяться, что чудо все же случится».

Ранее стало известно, что пропавшая в тайге вместе с мужем и дочкой Ирина Усольцева занималась практиками индуистской богини смерти Кали. Как выяснилось, женщина увлекалась видом медитации, названной в честь этого божества.

Материалы по теме:
«В морге хотели подсунуть чужое тело» В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
«В морге хотели подсунуть чужое тело»В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
5 июня 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительных предметов также не обнаружили. Поиски осложняются погодными условиями.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

    В Одессе прозвучал взрыв

    Мошенники обманули мать участника СВО

    Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

    Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

    Вучич попросил подумать

    Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

    В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

    Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

    Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь тяжелом заболевании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости