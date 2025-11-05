Россия
10:04, 5 ноября 2025

Стало известно об увлечении бесследно пропавшей Усольцевой практиками богини смерти

Бесследно пропавшая в тайге Усольцева увлекалась практиками богини смерти Кали
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: The Captured Creations / Shutterstock / Fotodom

Бесследно пропавшая в тайге вместе с мужем и дочкой Ирина Усольцева занималась практиками индуистской богини смерти Кали. Об увлечении россиянки стало известно из публикации aif.ru.

Как сообщают авторы издания, изучившие страницы Усольцевой в соцсетях, она увлекалась видом медитации, названной в честь этого божества. Судя по публикациям женщины, одна из ее последних подобных практик длилась более 20 дней. «Пошла в динамическую медитацию Кали (...) Сегодня первый день, но не первая моя Кали. Всегда по-новому открываются новые пласты, я как луковичка сбрасываю наросшие слои, доходя до сути», — писала о духовных и физических упражнениях Усольцева.

Как отмечал психолог Максим Баранов, медитации в честь богини Кали могут навредить психике, так как «поднимают из бессознательного непрожитые травмы».

Богиня Кали традиционно изображается как четырехрукая женщина с высунутым языком и синей кожей с поясом из отсеченных конечностей. В одной из рук она держит отрезанную голову, а в другой — саблю. Ногами она попирает тело супруга, бога Шивы. В йоге медитацию Кали уподобляют смерти и последующему возрождению, в ней видят способ расширения сознания.

Семья Усольцевых отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропала, их поиски до сих пор не дали никаких результатов. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли помочь ходу расследования. В деле о пропаже Усольцевых увидели ряд несостыковок.

    Все новости