Искавшие в тайге семью Усольцевых волонтеры подписали соглашение о неразглашении

Волонтеры, участвовавшие в поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, рассказали, что некоторых из них попросили подписать документы о неразглашении данных.

Кто именно составил подобные документы и какие данные могут в них содержаться, не уточняется. При этом они добавили, что на минувшей неделе в поселок Кутурчин, откуда вышли Усольцевы, якобы приехали сотрудники ФСБ, а другим волонтерам, включая даже пасынка Сергея Усольцева Данилу Баталова, запретили проезжать к району поисков.

Волонтеры заявили о работе ФСБ в поисковом лагере, однако другой доброволец это опроверг

По словам руководителя поискового отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светланы Торгашиной, запрет был инициирован «следственными органами». Волонтер Максим заявил, что соответствующие документы заставили подписать не только добровольцев, но и спасателей от МЧС. «Вся информация засекречена, там сейчас работают Следственный комитет и ФСБ», — добавил он. Как отмечает aif.ru, расписки взяли не у всех поисковиков, а только у членов одной группы.

Другой волонтер Лилия утверждает, что спецслужбы «давно в курсе того», что случилось с Усольцевыми.

Приезжала ФСБ. Тут все вс поняли, когда нас начали аккуратно отправлять по регионам по домам. Недвусмысленно, но дали хорошо понять, что и кому известно конкретно. Ходят слухи, что Усольцевых к настоящему моменту уже обнаружили и задержали. Но это только слухи Лилия волонтер

При этом другой волонтер, чье имя не называется, говорит, что сотрудников ФСБ в поисковом лагере не видел. Он, участвовавший в поисках с самого их начала, также отмечает, что за все время поисков в лесу не нашли никаких следов пребывания семьи. «Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли. Не оставлять за собой следов можно, если уметь ходить по тайге. А Сергей [Усольцев] был опытным человеком, на месяц в походы отправлялся», — высказался он. Мужчина считает, что с Усольцевыми что-то случилось еще в день пропажи — 28 сентября.

Официальных подтверждений тому, что Усольцевых могли задержать спецслужбы, нет.

Спасатели продолжают обследовать район

Накануне сообщалось, что в субботу, 18 октября, группа из КГКУ «Спасатель» за выходные обследовала 16 квадратных километров горно-таежной местности и 15 километров лесных дорог в Партизанском районе Красноярского края. Поиски не дали никаких результатов. В отряде уточнили, что заявка краевым спасателям поступила от МВД.

Отряд «ЛизаАлерт» же отметил беспрецедентность поисков семьи по своим масштабам. «12 дней поиска в сложнейших условиях. Общая протяженность треков — 7360 километров. 1556 участников поиска. <…> Замерзшие руки, стертые в кровь ноги. Неравнодушные люди, сотрудники, выполняющие долг днями и ночами; те, кто оставил свои дела, свою семью», — говорится в их сообщении.

Версию о побеге семьи за границу назвали несостоятельной

Ранее принимавший участие в поисках блогер Александр Андрюшенков предположил, что семья Усольцевых могла бежать в Монголию. Он заявил, что существует версия с некими иностранными гражданами, которые могли помочь Усольцевым спланировать побег.

«Царьград» обращал внимание, что Сергей Усольцев в одном из интервью упоминал о возможности бросить дела в России и уехать в Таиланд, чтобы практиковать там дауншифтинг — вид «опрощения», один из способов ухода от реальности. Также знакомые семьи отмечают, что Усольцев был туристом со стажем и не допустил бы безответственного отношения к подготовке к походу.

Однако знакомый Усольцева, волонтер Алексей Кулеш, заявил, что эта версия является несостоятельной. По словам Кулеша, он не верит, что Сергей решил тайно покинуть страну из-за допуска к неким служебным секретам. Секреты, которыми обладал предприниматель, Кулеш назвал никому «даром не нужными».

«Я знаю уровень секретов, которыми каждый житель города обладает (...) И Сергей, в том числе, работавший аж целых 20 лет назад на горно-химическом комбинате, никакими особыми секретами не обладает», — оценил допущения о побеге Усольцевых Кулеш. Также противоречат версии о побеге факты, изложенные пасынком Усольцева Даниилом Баталовым. Он рассказал, что его родные перед походом оставили коту корма лишь на два дня, и никогда бы так не поступили, уезжая навсегда. Кроме того, предположение о побеге опровергают сообщения о найденных дома у Усольцевых загранпаспортах.