Стало известно о странных деталях поисков бесследно пропавшей в тайге российской семьи

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В поисках бесследно пропавшей в тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых появились странные детали. Об этом стало известно из публикации портала Aif.ru.

Как сообщает издание, некоторые из участвовавших в поисках волонтеров были вынуждены подписать документ о неразглашении данных. «Ходили слухи, что Усольцевых нашли и задержали представители силовых структур», — добавляют авторы портала, подчеркивая, что официальных подтверждений этой информации нет.

В свою очередь, «Российская газета» отмечает другую странную деталь — отсутствие каких-либо зацепок за все время поисков. Отмечается, что волонтеры не смогли обнаружить никаких следов попыток выжить, кроме одного кострища, получившего название «костер последней надежды».

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября. Россияне не вернулись из поездки. Длительные поиски Усольцевых в районе горы результатов не дали. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября и возобновили в ограниченном формате спустя неделю.

Выдвигались версии о бегстве семьи за границу.

