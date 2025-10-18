Россия
15:34, 18 октября 2025Россия

Бесследно пропавшую в тайге российскую семью заподозрили в бегстве

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: МЧС России / ТАСС

Бесследно пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла бежать в Монголию. В этом семейную пару и их дочь заподозрил в беседе с News.ru принимавший участие в поисках блогер Александр Андрюшенков.

Он заявил, что существует версия с некими иностранными гражданами, которые могли помочь Усольцевым спланировать побег. Воспользовавшись их подсказками, хорошо знавший тайгу глава семейства мог якобы свернуть с туристической тропы и выйти через лес к автодороге.

«А там они бы сели в подготовленную для них заранее машину и уехали бы. Пересекли бы, например, границу с Монголией, которая находится в 800-900 километрах оттуда. Как раз их первые два дня никто не искал, вполне успели бы», — предположил Андрюшенков.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в конце сентября и не вернулись. Поначалу поисковики предполагали, что на супругов и ребенка могли напасть дикие звери. 13 октября активные поиски семьи были приостановлены до апреля 2026 года, однако уже 18 октября их возобновили.

    Все новости