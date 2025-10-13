Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

Волонтер Торгашина: Активные поиски Усольцевых приостановлены минимум до апреля

Активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей две недели назад в тайге в Красноярском крае, приостановлены минимум до апреля. Сроки оценила представитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина в беседе с «Московским комсомольцем».

По ее словам, активный поиск продолжится, когда начнет сходить снег. «Важно успеть, когда снег подсойдет, а медведи еще не выйдут из спячки», — подчеркнула волонтер.

Ранее о том, что шансы найти Усольцевых после потепления станут выше, заявил и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. По его словам, в глубоком снегу можно легко что-то пропустить, несмотря на повышенное внимание.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье 28 сентября и не вернулись. Среди версий исчезновения Усольцевых предполагается нападение диких зверей. Также в правоохранительных органах допустили, что пропавшие могли упасть в провал между скалами.