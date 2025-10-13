Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:12, 13 октября 2025Россия

Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

Волонтер Торгашина: Активные поиски Усольцевых приостановлены минимум до апреля
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Zvezdanews | «Звезда»»

Активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей две недели назад в тайге в Красноярском крае, приостановлены минимум до апреля. Сроки оценила представитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина в беседе с «Московским комсомольцем».

По ее словам, активный поиск продолжится, когда начнет сходить снег. «Важно успеть, когда снег подсойдет, а медведи еще не выйдут из спячки», — подчеркнула волонтер.

Ранее о том, что шансы найти Усольцевых после потепления станут выше, заявил и председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. По его словам, в глубоком снегу можно легко что-то пропустить, несмотря на повышенное внимание.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье 28 сентября и не вернулись. Среди версий исчезновения Усольцевых предполагается нападение диких зверей. Также в правоохранительных органах допустили, что пропавшие могли упасть в провал между скалами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это изменит стратегический баланс». В Китае оценили новейшее оружие России. На что способен «Буревестник»?

    Эрдоган и Макрон пристыдили премьера Италии за курение

    Врачи оценили состояние сердца у пробежавшего 366 марафонов за год мужчины

    Популярный стриминговый сервис масштабно обновился

    Зеленский анонсировал встречу с Трампом

    Зеленский предрек Украине проблемы с электричеством

    Эрдоган развернул самолет из-за Нетаньяху

    В России раскритиковали идею разрешить УК собирать долги за капремонт

    Сроки возобновления активных поисков пропавшей в тайге российской семьи оценили

    Анна Седокова спела на сцене в латексном комбинезоне с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости