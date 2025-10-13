Россия
Поисковик оценил шансы найти пропавшую две недели назад российскую семью с ребенком

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Шансы найти семью Усольцевых, пропавшую две недели назад в тайге в Красноярском крае, станут выше после схода снега. Об этом заявил председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в беседе с ТАСС.

По его оценке, только после таяния снежного покрова возможна эффективная работа по поиску россиян. «Потому что даже все, что прочесано, а мы прошли пешком больше 4 600 километров на месте, прочесано по глубокому снегу. В глубоком снегу можно легко что-то пропустить, несмотря на повышенное внимание и условия, которые мы пытаемся соблюдать», — пояснил поисковик.

По словам Сергеева, непроверенной осталась каменная плита площадью 2,5 километра на 1,5 километра, представляющая собой вертикально расположенные камни, часть которых неустойчива. Кроме того, между ними имеются большие щели. «Сверху они покрыты снегом и коркой льда. И между всеми камнями необходимо совершать вот эту самую проверку. Скорость перемещения хорошо подготовленной группы в таких условиях не больше 300 метров в час», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее глава Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш сообщил, что поиски пропавших россиян временно приостановлены, чтобы не рисковать здоровьем их участников.

Семейная пара и их пятилетняя дочь ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье 28 сентября. По словам проводника, отказавшегося идти с ними из-за плохой погоды, россияне не собирались ночевать в лесу, поэтому у них не было с собой палатки. Среди версий исчезновения Усольцевых предполагается нападение диких зверей. Также в правоохранительных органах допустили, что пропавшие могли упасть в провал между скалами.

