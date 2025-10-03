Россия
12:56, 3 октября 2025Россия

Раскрыты последние планы пропавшей почти неделю назад российской семьи с ребенком

RT: Пропавшая в Красноярском крае семья планировала дойти до ближайшей горки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Российская семья с ребенком, почти неделю назад пропавшая во время похода на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае, собиралась «дойти до ближайшей горки и вернуться». Их последние планы раскрыл проводник, отказавшийся идти по маршруту из-за плохой погоды, пишет RT в Telegram.

Мужчина рассказал следователям, что россияне не собирались ночевать в лесу, поэтому у них не было с собой палатки, но имелась походная одежда и обувь.

В свою очередь, в региональном Следственном комитете сообщили RT, что поисковики обнаружили костер, но пока не известно, кто его разводил. Также отмечается, что в воскресенье, 28 сентября, в местах пропажи семьи выпало много снега, но сейчас сугробов уже нет.

По информации телеканала, к поискам россиян подключились опытные спасатели из Кемерово. Местность проверяется квадратами, которые участники операции проходят, выстроившись цепочкой.

Ранее сообщалось, что на месте поиска пропавшей в Красноярском крае семьи заметили двух медведей. Как стало известно, в этом районе часто видят хищников, а по ночам они подходят близко к охотничьим домам.

Семья с пятилетней дочерью ушла в поход 28 сентября и не вернулась. В их поисках участвуют около 200 человек. Территорию осматривают волонтеры, пожарные и правоохранители.

