МЧС рассказало о поисках пропавшей в Красноярском крае семьи

МЧС Красноярского края: В поисках пропавшей семьи участвуют около 20 человек

Около 200 человек участвуют в поисках семьи с ребенком, пропавшей в Красноярском крае. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в Telegram.

Поисковые мероприятия начались еще накануне. Этому предшествовало бесследное исчезновение семьи, отправившеся в поход.

Поиске идут в Партизанском районе. Территорию осматривают волонтеры, пожарные и правоохранители. В Красноярский край уже стали съезжаться добровольцы из других регионов — они хотят содействовать поиску пропавших россиян. Также семью ищут с помощью беспилотников.

Тем временем в районе поисков заметили двух медведей. Их зафиксировал один из поднятых в небо квадрокоптеров. Нападение медведей — одна из версий случившегося с семьей.

