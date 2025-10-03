Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:37, 3 октября 2025Россия

На месте пропавшей российской семьи заметили двух медведей

ТАСС: На месте поиска пропавшей семьи в Красноярском крае заметили двух медведей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

На месте поиска пропавшей семьи в Красноярском крае заметили двух медведей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что хищников зафиксировал квадрокоптер. «Прошли вчера все, там очень много провалов в скалах, накануне была метель», — добавил собеседник агентства.

Семья, как предполагается, отправилась на горный хребет Кутурченское Белогорье, где живут бурые медведи.

Ранее сообщалось, что российские супруги с пятилетним ребенком отправились в горы и исчезли. Заявление о пропаже подал знакомый россиян. К поискам привлечены более 50 человек. Следственный комитет возбудил по факту исчезновения семьи уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    На синагогу в Манчестере напал британец Джихад

    На месте пропавшей российской семьи заметили двух медведей

    Россиянам назвали пять шагов для избавления от неприятного запаха обуви

    Россиянин описал отношения с иностранками словами «все заканчивается ничем»

    Врач назвала опасные для сердца продукты

    В США пройдут массовые увольнения на фоне остановки правительства

    Получивший 14 лет за теракт солдат ВСУ просил смягчить наказание

    Сексолог раскрыла правила подготовки к сексу втроем

    Волки-людоеды пришли мстить за собрата и за несколько часов напали на пять человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости