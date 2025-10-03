На месте пропавшей российской семьи заметили двух медведей

ТАСС: На месте поиска пропавшей семьи в Красноярском крае заметили двух медведей

На месте поиска пропавшей семьи в Красноярском крае заметили двух медведей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что хищников зафиксировал квадрокоптер. «Прошли вчера все, там очень много провалов в скалах, накануне была метель», — добавил собеседник агентства.

Семья, как предполагается, отправилась на горный хребет Кутурченское Белогорье, где живут бурые медведи.

Ранее сообщалось, что российские супруги с пятилетним ребенком отправились в горы и исчезли. Заявление о пропаже подал знакомый россиян. К поискам привлечены более 50 человек. Следственный комитет возбудил по факту исчезновения семьи уголовное дело.