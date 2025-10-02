Россия
Появились подробности о пропавшей пять дней назад семье с ребенком в российском регионе

На пропавшую в Красноярском крае семью с ребенком могли напасть медведи
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Graham Racher / Wikimedia

На семью с ребенком, которая пропала в Красноярском крае пять дней назад, могли напасть медведи. Подробности об этом приводит Mash в Telegram-канале.

Семья, как предполагается, отправилась на горный хребет Кутурченское Белогорье, где живут бурые медведи. Известно, что хищники регулярно выходят к реке, которая пользуется популярностью у путешественников, чтобы ловить рыбу. У реки люди часто видят медведей — по ночам животные могут подойти слишком близко к охотничьим домам.

Известно, что территории, где можно встретить медведей, никто не контролирует. Туристы могут заходить туда, однако местные жители постоянно выражают в связи с этим недовольство.

О том, что в Красноярском крае супруги с ребенком ушли в горы и исчезли, стало известно 2 октября. Сообщалось, что семейная пара с пятилетней дочерью ушли в поход 28 сентября, после чего перестали выходить на связь.

.
