Появилась новая версия бесследного исчезновения российской семьи в тайге

ТАСС: Семья Усольцевых могла провалиться в ущелье в скалах в Красноярском крае

Исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае близ горы Буратинка может быть связано с тем, что они провалились в ущелье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«28 сентября в день исчезновения в 22:30 (местное время) последний раз были в сети телефоны пропавших, в районе скал. Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать», — сообщили в органах.

Из-за погодных условий беспилотник запустить проблематично, так как мешает сильный ветер. На данный момент поиски продолжаются.

28 сентября семья с ребенком ушла в поход в урочище Буратинка. С тех пор они не выходили на связь. Заявление об их пропаже в правоохранительные органы подал знакомый. По факту пропажи семьи возбуждено дело.