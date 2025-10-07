Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:54, 7 октября 2025Россия

Появилась новая версия бесследного исчезновения российской семьи в тайге

ТАСС: Семья Усольцевых могла провалиться в ущелье в скалах в Красноярском крае
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / Globallookpress.com

Исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае близ горы Буратинка может быть связано с тем, что они провалились в ущелье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«28 сентября в день исчезновения в 22:30 (местное время) последний раз были в сети телефоны пропавших, в районе скал. Версия: провалились в провал. Скалы планируется обследовать», — сообщили в органах.

Из-за погодных условий беспилотник запустить проблематично, так как мешает сильный ветер. На данный момент поиски продолжаются.

28 сентября семья с ребенком ушла в поход в урочище Буратинка. С тех пор они не выходили на связь. Заявление об их пропаже в правоохранительные органы подал знакомый. По факту пропажи семьи возбуждено дело.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно говорить о ядерном терроризме». ВСУ атаковали одну из первых промышленных атомных электростанций СССР. Что известно?

    Стало известно об атакующих жителей столичного региона бешеных летучих мышах

    В ВСУ признали отправление добровольцев в подвалы

    Редкая птица села на спиннинг россиянина и удивила его

    В российской школе впал в кому ученик

    В Госдуме раскритиковали предложение Матвиенко сделать ОМС платным для некоторых граждан

    Песков объяснил принятие указа о национализации компаний Запада

    Тарифам ЖКУ в России предрекли снижение

    Россия захотела отменить визовый режим с тремя странами

    Бывший замдиректора российской верфи пойдет под суд за хищение на гособоронзаказе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости