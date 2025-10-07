Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 7 октября 2025Россия

Озвучены версии бесследного исчезновения российской семьи в тайге

«РГ»: Исчезновение семьи Усольцевых может быть связано с дикими животными
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС России / ТАСС

Исчезновение семьи Усольцевых в Красноярском крае близ горы Буратинка может быть связано с нападением диких животных. Эту версию бесследного исчезновения россиян озвучили в публикации «Российской газеты» («РГ»).

По сообщению авторов портала, в районе поисков семьи были замечены стаи волков, а также несколько медведей. При этом останков близ горы не обнаружено. Также среди возможных причин исчезновения в тайге называются сложные погодные условия и плохое самочувствие участника похода к горе — Сергея Усольцева.

Версию о нападении медведей высказывают и местные жители. Они считают, что мужчину, его супругу и пятилетнего ребенка могли растерзать медведи.

28 сентября семья с ребенком ушла в поход в урочище Буратинка. С тех пор они не выходили на связь. Заявление об их пропаже в правоохранительные органы подал знакомый. По факту пропажи семьи возбуждено дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали последствия поставок ракет Tomahawk Украине

    Медведев пошутил про ракеты Tomahawk

    Роботов-гуманоидов обрекли на провал

    В Москве резко подешевел ряд продуктов

    Николь Кидман кардинально сменила имидж после развода

    В Кремле высказались об ограничении перемещения дипломатов России в ЕС

    Появились подробности о впервые долетевших до города за Уралом дронах ВСУ

    Ведущая Первого канала ответила на слухи об увольнении из-за Диброва

    Названы опасные для здоровья комнатные растения

    Данные о начале СВО из-за нежелания России смириться с распадом СССР оказались фейком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости