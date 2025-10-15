Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:14, 15 октября 2025Россия

Появились данные о сборах пропавшей в тайге больше двух недель назад российской семьи

Усольцевы собирались на тренинги с йогой, но резко передумали и ушли в тайгу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Семья Усольцевых, пропавшая более двух недель назад, изначально собиралась на тренинги с йогой и медитациями «Тантра», но резко передумала и ушла в тайгу, расположенную в Красноярском крае. Такие данные появились у Ura.ru.

Знакомые российской семьи рассказали агентству, что муж быстро составил маршрут для похода. Для дочери супруги приобрели специальное детское оборудование.

Друзья допустили, что будучи не слишком внимательным туристом, Усольцев мог забыть важные для выживания вещи.

Россияне сначала отправились в поселок, откуда, не дожидаясь экскурсионной группы и не обращая внимания на угрозу снегопада, захотели рассмотреть живописные виды Минской петли — изгиба реки Мина, протекающей между заросших хвоей скал.

После возвращения с Минской петли жена должна была уехать в Ташкент в конце октября, но уже в одиночестве.

До этого сообщалось, что активные поиски Усольцевых приостановили как минимум до апреля следующего года.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье 26 сентября и не вернулись. Поисковики предположили, что на супругов и ребенка могли напасть дикие звери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    В двух областях Украины введены аварийные отключения света

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости