17:50, 20 октября 2025Силовые структуры

СК раскрыл главный фейк вокруг исчезновения семьи Усольцевых в тайге

СК: Данные, что с искавших Усольцевых требовали подписки о неразглашении — фейк
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Данные, что от участвующих в поисках пропавшей в тайге семьи Усольцевых требовали подписки о неразглашении информации, — фейк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным агентства, в некоторых СМИ со ссылкой на некоего анонимного волонтера появилась информация о том, что от искавших Усольцевых требовали подписку о неразглашении.

В ведомстве ответили, что эта информация не соответствует действительности. «Подписки о неразглашении данных предварительного следствия у участников поисковых мероприятий не отбирались», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что бесследно пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла бежать в Монголию.

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью ушла в поход на один день на горный хребет Кутурчинское Белогорье в конце сентября и не вернулась. Поначалу поисковики предполагали, что на супругов и ребенка могли напасть дикие звери. 13 октября активные поиски семьи приостановили до апреля 2026 года, однако уже 18 октября возобновили.

