Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:37, 11 ноября 2025Силовые структуры

Свидетелям по делу о бесследно пропавшей в российской тайге семье провели полиграф

СК назначил две экспертизы по делу о бесследно пропавших в тайге Усольцевых
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи назначили две генетические экспертизы по делу Усольцевых, которые бесследно исчезли в тайге Красноярского края в конце сентября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, некоторые свидетели прошли полиграф. Подробности проводимых экспертиз не разглашаются. Официальной версией исчезновения семьи остается несчастный случай.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали, их поиски до сих пор не дали никаких результатов. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь ходу расследования. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Российская медсестра нашла живого среди «двухсотых» на СВО и спасла его

    Спрос россиян на валюту взлетел

    Сотрудница дома престарелых потратила деньги подопечной на бинго и подделала ее завещание

    Десятки автомобилей повредились после сноса комплекса в Подмосковье и попали на видео

    Депутат Рады переоделся в Зеленского и рассказал о мешках «бабла» у своих друзей

    США потребовали от союзника по НАТО не покупать российские энергоносители

    Свидетелям по делу о бесследно пропавшей в российской тайге семье провели полиграф

    P. Diddy стал помощником тюремного священника

    В зоне СВО заметили «седовласый» танк

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости