Свидетелям по делу о бесследно пропавшей в российской тайге семье провели полиграф

СК назначил две экспертизы по делу о бесследно пропавших в тайге Усольцевых

Следователи назначили две генетические экспертизы по делу Усольцевых, которые бесследно исчезли в тайге Красноярского края в конце сентября. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, некоторые свидетели прошли полиграф. Подробности проводимых экспертиз не разглашаются. Официальной версией исчезновения семьи остается несчастный случай.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали, их поиски до сих пор не дали никаких результатов. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь ходу расследования. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.