По делу бесследно пропавших в тайге Усольцевых допросили 60 человек

СК допросил 60 человек по делу пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых

Следователи допросили более 60 человек по делу семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в тайге Красноярского края в конце сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас сотрудники СК допрашивают людей, находившихся в окрестностях поселка в интересующие даты.

Усольцевы отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали, их поиски до сих пор не дали никаких результатов. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь ходу расследования. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.