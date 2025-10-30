В СК заявили, что прощальная записка Усольцевых оказалась фейком

Никаких записей и подозрительных предметов в доме семьи Усольцевых не было обнаружено. У главы семейства было два телефона, один из которых рабочий. Именно на него поступают звонки и идут гудки. Этот телефон остался дома или у коллег, кто-то мог войти в его аккаунт. Об этом заявила пресс-секретарь управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

«Никаких новых зацепок в деле исчезновения семьи нет. Никаких их вещей мы не обнаружили», — сказала Арбузова.

Так она прокомментировала слухи о том, что в блокноте Ирины Усольцевой якобы нашли записку странного содержания: «Чтобы уйти, надо вернуться…» Многие интерпретировали эту фразу как намек на осознанный уход семьи от прежней жизни, видя в ней подтверждение версии о запланированном побеге. Однако эти слухи были развенчаны следствием.

Наряду с этим в сети также распространились данные о том, что Сергей Усольцев заходил на свою страницу в социальной сети через неделю после пропажи — 3 октября. «У Сергея Усольцева было два телефона, один был с ним, второй — рабочий. По всей видимости, именно на второй поступают звонки и идут гудки», — сказала пресс-секретарь.

Семейная пара с пятилетней дочерью ушла в однодневный поход на горный хребет Кутурчинское Белогорье в Красноярском крае 28 сентября и исчезла.

Названа главная версия пропажи Усольцевых в российской тайге

Ранее следователи назвали основную версию исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края. В лесу не было найдено никаких вещей, в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов или записей. Поэтому новых зацепок у сотрудников нет. Главная версия — несчастный случай.

Среди возможных сценариев, рассматриваемых в ходе расследования: мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться либо их напугали медведи и они заблудились, но отсиживаются в каком-то укрытии, ожидая спасения.

Поиски Усольцевых продолжаются, несмотря на сложные погодные условия. Руководитель поискового отряда Светлана Торгашина подчеркнула, что мотивирует волонтеров на операцию по спасению семьи принцип.

Спасатель высказал версию о судьбе исчезнувшей в тайге семьи

Семья Усольцевых может быть жива, выразил мнение спасатель Денис Киселев.

«Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, — если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли», — сказал он.

В качестве примера Киселев привел старообрядцев, которые уходили в тайгу и хотели, «чтобы о них забыли». «Версия о том, что они забрались в сторожку и не имеют возможности оттуда выйти и подать какой-то сигнал, выглядит мифической», — добавил спасатель.

Психолог рассказала о последнем сообщении Усольцевой перед исчезновением

В последнем сообщении перед исчезновением в тайге 48-летняя Ирина Усольцева рассказывала своему духовному наставнику Марии Шрайнер о своем состоянии.

«В последнем сообщении Иры, которое она мне написала, она ясно говорит о своем состоянии. Люди, которые не знают семью Усольцевых, проходят мимо фактов и создают мифы, которые к реальности не имеют никакого отношения», — указала она, добавив, что Усольцевы были хорошей устойчивой семьей.

Как утверждает Шрайнер, Усольцева увлекалась не только психологией, но и духовными практиками. Одна из них — медитация Кали. Она якобы помогает отпустить негативные эмоции и провести глубокий детокс тела и сознания. Именно эту практику Ирина выполняла незадолго до исчезновения.

В деле Усольцевых появилась версия о секретных поселениях

Семья Усольцевых могла наткнуться на секретные поселения. Такую версию высказала руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.

«Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — сказала Торгашина, добавив, что семья с ребенком могла найти приют в гостеприимной общине, которая отрезана от мира.

В свою очередь, специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова, которая живет близ таежных старообрядцев, выразила сомнение в том, что Усольцевых могли принять старообрядцы. «Чужаков они [старообрядцы] особо не жалуют», — заключила женщина. Она добавила, что если Усольцевы и присоединились к какой-то общине, то это могут быть не староверы, а секта.