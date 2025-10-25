Россия
09:46, 25 октября 2025Россия

Спасатель высказался о судьбе бесследно исчезнувшей в тайге российской семьи

Спасатель Киселев: Пропавшая в тайге семья Усольцевых может быть жива
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «МЧС Красноярского края»

Семья Усольцевых, которая бесследно пропала в тайге Красноярского края, может быть жива. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил спасатель Денис Киселев.

«Я думаю, что обстоятельства, при которых они могут быть живы и здоровы, если они ушли куда-то и не хотят ни с кем связываться. Просто люди воспользовались каким-то моментом и не хотят, чтобы их нашли», — сказал он.

В качестве примера Киселев привел старообрядцев, которые уходили в тайгу и хотели, «чтобы о них забыли». «Версия о том, что они забрались в сторожку и не имеют возможности оттуда выйти и подать какой-то сигнал, выглядит мифической», — добавил спасатель.

Ранее психолог рассказала о последнем сообщении Усольцевой перед исчезновением.

64-летний Сергей Усольцев и его 48-летняя супруга Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября. Семья не вернулись из поездки и перестала выходить на связь. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября и возобновили в ограниченном формате спустя неделю. Поиск семьи пока не дал никаких результатов.

