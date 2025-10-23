Россия
Психолог рассказала о последнем сообщении Усольцевой перед исчезновением

Марина Совина
Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

В последнем сообщении перед исчезновением в тайге 48-летняя Ирина Усольцева рассказывала своему духовному наставнику Марии Шрайнер о своем состоянии. Об этом психолог поведала в разговоре с aif.ru.

«В последнем сообщении Иры, которое она мне написала, она ясно говорит о своем состоянии. Люди, которые не знают семью Усольцевых, проходят мимо фактов и создают мифы, которые к реальности не имеют никакого отношения», — указала она, добавив, что Усольцевы были хорошей устойчивой семьей.

Как утверждает Шрайнер, Усольцева увлекалась не только психологией, но и духовными практиками. Одна из них — медитация Кали. Она якобы помогает отпустить негативные эмоции и провести глубокий детокс тела и сознания. Именно эту практику Ирина выполняла незадолго до исчезновения.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября и возобновили в ограниченном формате спустя неделю. Поиск семьи пока не дал никаких результатов.

