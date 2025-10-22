В деле пропавшей в тайге российской семьи появилась версия о секретных поселениях

Руководитель поискового отряда Торгашина: Усольцевы могли встретить староверов

Семья Усольцевых, которая бесследно исчезла в тайге Красноярского края, могла наткнуться на секретные поселения. О появлении версии о встрече россиян со старообрядцами заявила руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина, ее слова приводит aif.ru.

«Может, выбрались и наткнулись на каких-нибудь староверов», — сказала Торгашина, добавив, что семья с ребенком могла найти приют в гостеприимной общине, которая отрезана от мира.

В свою очередь, специалист администрации деревни Ярцево Енисейского района Екатерина Иржакова, которая живет близ таежных старообрядцев, выразила сомнение в том, что Усольцевых могли принять старообрядцы. «Чужаков они [старообрядцы] особо не жалуют», — заключила женщина.

Она добавила, что если Усольцевы и присоединились к какой-то общине, то это могут быть не староверы, а секта.

Ранее сообщалось, что место бесследного исчезновения семьи Усольцевых в тайге в Красноярском крае может быть связано с падением метеорита. Кроме того, стало известно о смертельных ловушках на маршруте семьи, пропавшей в тайге.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября и возобновили в ограниченном формате спустя неделю. Поиск семьи пока не дал никаких результатов.