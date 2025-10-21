«Ничего не нашли». На маршруте исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых были смертельные ловушки. Здесь и раньше пропадали люди

Гид Исиченко: На пути исчезнувших в тайге Усольцевых были смертельные ловушки

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их 5-летняя дочь Арина — по одной из версий, могла отправиться в поход на вершину горы Алат в Кутурчинском Белогорье. Как рассказал туристический гид из Красноярского края Алексей Исиченко, это место довольно опасное. По его словам, здесь и раньше пропадали люди. Кроме того, оно имеет мистическое прошлое.

Однако сам Исиченко сомневается, что Усольцевы могли отправиться на гору Алат, так как она находится довольно далеко от поселка Кутурчин, где была найдена их машина. «Оттуда, откуда семья начала свой путь, такой поход не удастся завершить за один день, тем более в сентябре, когда темнеет достаточно быстро», — объяснил он свою точку зрения.

Усольцевы отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае 28 сентября и не вернулись. К поискам подключили уголовный розыск. Длительные поиски семьи оказались безрезультатными. Массовую операцию по спасению приостановили 12 октября и возобновили в ограниченном формате спустя неделю.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Тургид рассказал о смертельных ловушках на пути пропавшей семьи

На маршруте семьи Усольцевых встречаются россыпи гигантских валунов и провалы, глубина которых может составлять до пяти метров, рассказал гид. По его словам, ориентирами на местности являются только камни, поэтому заблудиться там в плохую погоду может даже хорошо подготовленный человек.

На пути к вершине горы Алат тысячи камней и курумников — провалов глубиной два, три и пять метров. Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды Алексей Исиченко туристический гид

Тургид уточнил, что таких мест на маршруте к вершине горы Алат очень много, что делает обнаружение пропавших практически невозможным. Другие туристические маршруты в Кутурчинском Белогорье, по словам гида, не менее сложны. Спасатель и инструктор Максим Штыб считает, что главной ошибкой семьи Усольцевых стал отказ слушаться отменившего поход инструктора, который должен был вести их группу, и самостоятельный уход в лес. Кроме того, спасатель отметил, что Усольцевы никому не сказали, куда именно они идут, что осложняет поиски.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов, в свою очередь, объяснил в беседе с RT сложности в поиске телефонов пропавшей семьи. По его словам, для определения местонахождения устройства оно должно быть включено.

Если устройство выключено, сел аккумулятор, оно не будет передавать сигнал вышкам. Соответственно, и спасатели не смогут его отслеживать Сергей Кравцов член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек»

Кроме того, пояснил Кравцов, в городе при хорошем покрытии точность локации можно определить до десятков метров, а в тайге, где мало вышек сотовой связи, можно узнать лишь примерную зону, а не точное место в лесу.

В этих местах и раньше пропадали люди

Тургид Исиченко также рассказал, что случай семьи Усольцевых не первый — в этом районе тайги и раньше пропадали люди. При этом останки пропавших так и не были найдены.

В 2019 году пропал человек примерно в тех же местах, что и Усольцевы. Не нашли его. Ничего от него не нашли вообще Алексей Исиченко тцристический гид

По словам местного тургида, о Кутурчинском Белогорье есть разные мистические поверья. Например, некоторые считают скалы древними развалинами прошлых цивилизаций из-за их специфического вида.

Кроме того, в поисках бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых были отмечены странные детали. Некоторые из участвовавших в поисках волонтеров заявили, что были вынуждены подписать документ о неразглашении данных. Также, по информации журналистов, участники поисков не смогли обнаружить никаких следов, говорящих о попытках выживания, кроме одного кострища.

Местные жители полагают, что пропавших россиян могли растерзать медведи. По другой версии, Усольцевы могли сбежать за границу, инсценировав свое исчезновение. Председатель исполкома Союза спасателей, заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, в свою очередь, предположил, что Усольцевы могли найти укрытие-зимовье с запасом продуктов. Это, по его мнению, могло спасти им жизнь.