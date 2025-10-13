Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:18, 13 октября 2025Россия

В России назвали способное спасти пропавшую две недели назад семью в тайге обстоятельство

Щетинин: Пропавшую семью Усольцевых могло спасти укрытие с запасом продуктов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Zvezdanews | «Звезда»»

Пропавшую две недели назад семью Усольцевых в тайге в Красноярском крае могло спасти укрытие-зимовье с запасом продуктов. Такое обстоятельство назвал в беседе с «Абзацем» председатель исполкома Союза спасателей заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Он отметил, что шансы на спасение людей после такого срока исчезновения малы. «Может, процентов десять остается на то, что они живы. Возможно, ушли куда-то, где их не искали, нашли укрытие», — порассуждал Щетинин.

До этого сообщалось, что массовые поиски пропавшей под Красноярском семьи с участием волонтеров прекратились.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября и пропали. К поискам подключили уголовный розыск — оперативники просмотрели камеры, опросили свидетелей и проверяют все возможные маршруты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп удивился после встречи Путина с его спецпосланником

    У ВСУ появились проблемы из-за алкоголя

    Обнаружены нейтрализующие вредное воздействие сахара овощи

    Семенович посоветовала женщинам быть слабыми

    Трампа захотели наградить самой престижной премией Израиля

    Тайно ушедший на СВО сын православного священника потерял ногу при спасении сослуживца

    Половина украинцев захотели ухода Зеленского из политики

    Пригожин потерял сознание на съемках

    Стала известна неожиданная причина заболеваний сердца

    Застройщики в Москве массово расхотели делать ремонт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости