В России назвали способное спасти пропавшую две недели назад семью в тайге обстоятельство

Щетинин: Пропавшую семью Усольцевых могло спасти укрытие с запасом продуктов

Пропавшую две недели назад семью Усольцевых в тайге в Красноярском крае могло спасти укрытие-зимовье с запасом продуктов. Такое обстоятельство назвал в беседе с «Абзацем» председатель исполкома Союза спасателей заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Он отметил, что шансы на спасение людей после такого срока исчезновения малы. «Может, процентов десять остается на то, что они живы. Возможно, ушли куда-то, где их не искали, нашли укрытие», — порассуждал Щетинин.

До этого сообщалось, что массовые поиски пропавшей под Красноярском семьи с участием волонтеров прекратились.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября и пропали. К поискам подключили уголовный розыск — оперативники просмотрели камеры, опросили свидетелей и проверяют все возможные маршруты.