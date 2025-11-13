Россия
01:00, 13 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Обнаружение тайника пропавших в тайге Усольцевых с сотнями тысяч рублей объяснили

Пропавшие Усольцевы могли оставить деньги в тайнике, потому что хотели вернуться
Дмитрий Окунев
Дмитрий Окунев (Редактор отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Оставившие деньги в машине перед походом в тайгу Сергей и Ирина Усольцевы могли хотеть вскоре вернуться. Так обнаружение тайника с сотнями тысяч рублей бесследно пропавшей семьи объяснил «Ленте.ру» опытный турист, тревел-блогер и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт.

Тайганавт допустил, что предприниматель Сергей Усольцев и его супруга как, предположительно, обеспеченные люди, могли иметь привычку хранить наличные в автомобиле.

Наверное, для обеспеченных людей хранить наличные в автомобиле — нормально. Это может говорить о том, что они рассчитывали быстро вернуться. Планировали в тот же день сесть и поехать дальше

Алексей Тайганавт

Опытный путешественник отметил, что брать с собой в лес крупную сумму «не очень разумно».

Ранее выдвигались версии о возможном бегстве семьи в Таиланд или о пересечении Усольцевыми границы с Монголией, и обнаружение тайника с крупной суммой в машине Усольцевых наложилось на это предположение. В тайнике, по согласно официальным данным, находились 300 тысяч рублей. Неофициально сообщалось о 600 тысячах рублей в машине Усольцевых, деньги, предварительно, находились под рулем.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительные предметы обнаружены не были.

