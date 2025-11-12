Влияние обнаруженного в машине Усольцевых тайника на главную версию об их пропаже оценили

СК: Главная версия пропажи Усольцевых не меняется с найденными ₽600 тыс. в авто

Обнаружение в машине главы семьи Усольцевых, пропавшей а тайге в Красноярском крае, тайника с 600 тысячами рублей, никак не повлияло на главную версию об их пропаже. Она остается неизменной, об этом заявили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, передает ТАСС.

«Со слов родственников, Усольцев часто оставлял деньги в машине. Так что на версии этот момент никак не влияет», — отметил представитель регионального ведомства.

Помимо денег в машине, которую Усольцевы оставили на месте, откуда начали поход, нашли пакеты, женскую сумку, детское кресло. Туристического снаряжения в авто не было.

Тайник с крупной суммой был найден при осмотре автомобиля под рулем. Глава пропавшей семьи занимался бизнесом, он руководил заводом по производству порошковой краски.