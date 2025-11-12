В машине бесследно пропавших в тайге Усольцевых нашли тайник с сотнями тысяч рублей

При досмотре авто пропавшей семьи Усольцевых нашли тайник с 600 тыс. рублей

В автомобиле семьи Усольцевых, бесследно пропавшей в тайге в Красноярском крае во время похода, при досмотре обнаружили тайник. В нем оказались 600 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«При осмотре машины Усольцева под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тысяч рублей», — отметил собеседник агентства. Глава пропавшей семьи занимался бизнесом, он руководил заводом по производству порошковой краски.

Ранее сообщалось, что претендентами на наследство 63-летнего Сергея Усольцева, который вместе с супругой и пятилетней дочерью исчез в Красноярском крае, станут четверо детей мужчины от других браков и сын его нынешней жены Ирины Усольцевой.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются больше месяца. Волонтеры и следователи не нашли никаких улик в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании.