Перечислены возможные наследники бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Претендовать на наследство пропавшего Усольцева будут его дети от первых браков
Фото: Pixabay

Претендовать на наследство 63-летнего Сергея Усольцева, который вместе с супругой и пятилетней дочерью бесследно исчез в тайге Красноярского края, будут четверо детей мужчины от других браков и сын его нынешней жены Ирины Усольцевой. Об этом заявил юрист Александр Хаминский, пишет Aif.ru.

«Скорее всего, завещания у Сергея Усольцева не было. Насколько я понимаю, он не предполагал, что так рано трагически уйдет... Таким образом, претендентами на имущество являются наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Поэтому, что касается детей Сергея Усольцева от предыдущих браков, то они, в том числе и сын, проживающий в США, будут претендовать на свои доли наследства», — сказал Хаминский.

Он добавил, что наследником также может быть пасынок Сергея, сын его нынешней жены, которая вместе с ним пропала в тайге, Данил Баталов. Долю в наследстве он может получить в случае, если его мать не выживет в тайге и об этом станет известно до вступления Ирины в наследство. Дети и пасынок Усольцева смогут вступить в наследство уже в октябре следующего года в случае, если не будет никаких отягчающих факторов, указал юрист.

Ранее отшельник Оджан Наумкин описал возможный сценарий выживания бесследно пропавших Усольцевых. Он допустил, что семья могла все это время оставаться в тайге и питаться местной растительностью. В Сибири зимой, как отметил отшельник, можно откапывать траву из снега и заваривать, а также питаться березовыми и сосновыми почками.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются больше месяца. Семья в конце сентября отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и пропала. Волонтеры и следователи не нашли никаких улик в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.

