Россия
08:11, 6 ноября 2025Россия

Отшельник описал сценарий выживания бесследно пропавшей в тайге семьи Усольцевых

Анастасия Шейкина
Фото: Nikolay Gyngazov, Николай / Global Look Press

Бесследно пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла все это время оставаться живой и питаться местной растительностью. Такой сценарий выживания описал проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин, пишет Aif.ru.

«Чтобы охотиться, это надо или охотничье оружие, или снаряжение, которого у них нет и особо не представляется возможным его сделать. Я не знаю, есть ли там рыба, но в целом надежда только на растительную пищу», — сказал Наумкин.

По его словам, в Сибири зимой можно откапывать траву из снега и заваривать, а также питаться березовыми и сосновыми почками. Так взрослым можно просуществовать какое-то время, однако для ребенка, который находится с супругами Усольцевых, это намного сложнее.

Ранее появилась версия, что 64-летний Сергей Усольцев, который бесследно пропал в тайге вместе с женой и пятилетней дочерью, мог отказаться от помощи, так как был опытным таежником. Егерь Сергей Усик, в свою очередь, называл последнее возможное место укрытия пропавшей семьи — им может быть браконьерская избушка с запасами продуктов, где остановились Усольцевы.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются больше месяца. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропала. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.

