Названа еще одна неожиданная версия пропажи семьи Усольцевых в тайге

Пропавший вместе с семьей в тайге Сергей Усольцев мог отказаться от помощи

64-летний Сергей Усольцев, который бесследно пропал в тайге Красноярского края вместе с женой и пятилетней дочерью, мог отказаться от помощи. Такую неожиданную версию пропажи семьи приводит aif.ru.

Издание со ссылкой на местных жителей пишет, что 64-летний Усольцев был опытным таежником, из-за чего мог отказаться от помощи даже если семью обнаружили.

Местные жители в связи с новой версией пропажи вспомнили судьбу 67-летнего Владимира Шатыгина, который пропал в Красноярском крае в 2019 году. Мужчина тогда в течение нескольких недель после пропажи встречал рыбаков, охотников и туристов, которые предлагали ему помочь, однако он отказывался.

Ранее алтайский егерь Сергей Усик назвал последнее возможное место укрытия Усольцевых. Он предположил, что семья наткнулась на браконьерскую избушку, где и осталась, так как там были запасы продуктов.

Поиски семьи Усольцевых продолжаются больше месяца. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропала. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании. Поиски россиян осложняют погодные условия, а также несостыковки в версиях о пропаже.