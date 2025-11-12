Россия
11:36, 12 ноября 2025Россия

Близкие Усольцевых объяснили обнаружение тайника бесследно пропавшей в тайге семьи

Shot: Глава Семьи Усольцевых часто хранил наличные деньги в бардачке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Глава семьи Усольцевых Сергей часто хранил наличные деньги в бардачке автомобиля. Так находку сотен тысяч рублей в машине пропавших больше месяца назад в тайге россиян объяснили их близкие, пишет Shot в Telegram.

По информации издания, речь идет о 300 тысячах рублей. По другим данным, в тайнике обнаружили 600 тысяч рублей.

Сообщения о находке в беседе с krsk.aif.ru подтвердила представитель управления Следственного комитета по Красноярскому краю Анастасия Дядечкина. Она отметила, что в этом факте ничего подозрительного, подчеркнув, что на ход следствия он не влияет.

Ранее сообщалось, что, помимо денег, в машине, которую Усольцевы оставили на месте начала похода, также нашли пакеты, женскую сумку, детское кресло. Туристического снаряжения в авто не было.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября после того, как отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов россиян за более чем месяц поисков не найдено. В квартире семьи подозрительных предметов также не обнаружили. Поиски осложняются погодными условиями.

