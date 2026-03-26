Стало известно о долге в четыре миллиона рублей фирмы пропавшего в тайге Усольцева

Aif.ru: Суд взыскал 4 миллиона рублей с фирмы пропавшего в тайге Усольцева

Арбитражный суд Свердловской области взыскал четыре миллиона рублей с фирмы бесследно пропавшего в тайге Красноярского края с семьей Сергея Усольцева. Об этом стало известно aif.ru.

Речь идет об иске ООО «ЕТС-Урал». Сумма задолженности образовалась за поставленный товар, который так и не был оплачен. По данным издания, это могла быть поставка комплектующих для производства инновационного покрытия, которое Усольцев анонсировал перед исчезновением. Сообщается, что проект так и не вышел на рынок в запланированных объемах.

«Да, я знаю, что он пропал в тайге. Но мы подали в суд об истребовании оплаты за нашу продукцию и выиграли его. Это чисто рабочие моменты», — прокомментировал иск гендиректор компании Олег Варламов.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что найти бесследно пропавшую семью и проверить версию о возможно произошедшем с ними несчастном случае получится только после схода снежного покрова.