Россия
15:13, 26 марта 2026Россия

Стало известно о долге в четыре миллиона рублей фирмы пропавшего в тайге Усольцева

Aif.ru: Суд взыскал 4 миллиона рублей с фирмы пропавшего в тайге Усольцева
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Свердловской области взыскал четыре миллиона рублей с фирмы бесследно пропавшего в тайге Красноярского края с семьей Сергея Усольцева. Об этом стало известно aif.ru.

Речь идет об иске ООО «ЕТС-Урал». Сумма задолженности образовалась за поставленный товар, который так и не был оплачен. По данным издания, это могла быть поставка комплектующих для производства инновационного покрытия, которое Усольцев анонсировал перед исчезновением. Сообщается, что проект так и не вышел на рынок в запланированных объемах.

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
17 декабря 2025
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

«Да, я знаю, что он пропал в тайге. Но мы подали в суд об истребовании оплаты за нашу продукцию и выиграли его. Это чисто рабочие моменты», — прокомментировал иск гендиректор компании Олег Варламов.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее глава поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что найти бесследно пропавшую семью и проверить версию о возможно произошедшем с ними несчастном случае получится только после схода снежного покрова.

    Спецпредставитель Путина прокомментировал слова Зеленского по выводу войск из Донбасса

    Самый узкий дом в мире построили в Перу

    Российский министр заявил о готовности обсуждать введение налога на сверхприбыль

    Стало известно о планах ВСУ применить химоружие в Харьковской области

    Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

    Стало известно о долге в четыре миллиона рублей фирмы пропавшего в тайге Усольцева

    Обманутая мошенниками девочка позволила украсть многомиллионные сбережения родителей

    Россия предложила Китаю объединить усилия для мира на Ближнем Востоке

    Россияне пожаловались на огромные очереди за бензином на заправках одной страны

    Международная организация предупредила о скачке инфляции

    Все новости
