21:50, 13 мая 2026Экономика

Сантехники превратили в птицефабрику подвал многоэтажки и вызвали гнев жильцов

Полина Кислицына (Редактор)

В Ростове-на-Дону сантехники превратили в птицефабрику подвал многоэтажного дома, вызвав тем самым гнев жильцов. На ситуацию в российском городе обратил внимание Telegram-канал Don Mash.

Речь идет о многоэтажке, расположенной по адресу улица Извилистая, 9. Жители стали жаловаться на зловонный запах, который появился в округе, но не сразу смогли найти его источник. Позднее выяснилось, что он находился в подвале, где сантехники управляющей компании «Екатерининский» оборудовали курятник с инкубаторами, а также поставили столы, диваны и стиральную машину.

Убрать инкубаторы коммунальщики согласились лишь в присутствии полицейских. Между тем клетки и птицы по-прежнему остаются на местах, хотя в УК заверили, что их вывезли еще накануне. Представитель организации рассказал, что был не в курсе происходящего, однако не стал отвечать на вопросы жильцов о том, кто оплачивал воду и электричество для птицефермы.

Ранее сообщалось о жительнице Иркутска, которая превратила квартиру в голубятню и разозлила соседей.

