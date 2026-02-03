Трансгендерная дочь Илона Маска снялась в рекламе нижнего белья

Дочь Илона Маска Вивиан Уилсон снялась в рекламе нижнего белья

Трансгендерная (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) дочь главы корпорации Tesla Илона Маска Вивиан Уилсон снялась в рекламе бренда нижнего белья певицы Рианны Savage x Fenty. Пост появился на странице марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя наследница богатейшего жителя планеты предстала на размещенных кадрах в черном кружевном комплекте. Наряд состоял из бюстгальтера с косточками и трусов. Также она примерила прозрачный пеньюар.

У Илона Маска 12 признанных детей: трое от певицы Граймс, четверо от Шивон Зилис, остальных родила первая жена миллиардера — Джастин Маск. Был и еще один ребенок — первенец Невада. Он появился на свет в 2002 году и прожил только десять недель.

Многие дети Маска носят странные имена. Детей, которых ему родила певица Граймс, зовут Техно Механикус, Экза Дарк Сайдириэль и X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв). Непризнанного ребенка, который родился у консервативной активистки Эшли Сент-Клер, назвали Ромулом.

В июле 2024 года Вивиан Уилсон обвинила Маска в жестокости и самовлюбленности. Она заявила, что отец был жесток с ней в детстве из-за ее нетрадиционной ориентации.

В свою очередь, в январе 2025 года отец предпринимателя Эррол Маск рассказал, что считает своего сына никудышным родителем.