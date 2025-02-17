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19:05, 17 февраля 2025Из жизни

Отец Илона Маска рассказал об ужасном воспитании внуков

Отец Илона Маска рассказал, что его сын дает детям ужасное воспитание
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Эррол Маск

Эррол Маск. Фото: Esa Alexander / Reuters

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск считает своего сына никудышным родителем. Об этом сообщает сайт Indy100.

Эррол Маск рассказал автору подкаста Wide Awake Podcast, что Илон Маск дает детям ужасное воспитание. Его первый ребенок, появившийся на свет в 2002 году, прожил только 10 недель. Как утверждает Эррол Маск, миллиардера даже не было рядом, когда младенца не стало. В тот момент о нем заботилась только няня.

По мнению Эррола Маска, Илон Маск и его первая жена проводили с детьми слишком мало времени. «Они были слишком богатыми, у них было слишком много нянь, — говорит он. — Потом у Илона родились еще пятеро детей, и у каждого была своя нянька… Чудная ситуация».

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У Эррола Маска по меньшей мере семь официальных детей, причем последнего год назад родила его собственная падчерица, которую он воспитывал с четырех лет. Еще несколько любовниц считают его отцом своего ребенка, и он допускает, что они правы. По мнению Эррола Маска, стремление «распространять семя» естественно для мужчин.

Ранее Эррол Маск рассказывал о нелегальном изумрудном бизнесе, которым он занимался в Африке в 1980-е годы. Приходилось иметь дело с опасными людьми, бороться с тропическими инфекциями, а одного из его коллег съел крокодил. Бизнес прогорел, когда советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов.

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