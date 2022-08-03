Отец Илона Маска признался в отсутствии гордости за сына

The Guardian: отец Илона Маска рассказал об отсутствии гордости за сына

В интервью австралийскому радио 76-летний Эррол Маск признался, что не чувствует гордости за своего сына, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает The Guardian.

«Видите ли, наша семья делает множество вещей, и уже давно, — объяснил отец Илона Маска. — Мы не вдруг начали что-то делать». В то же время он признал, что Илон добился большего, чем его братья и сестры. «Мы многое повидали и сделали вместе. Но Илон в некотором роде действительно превзошел все это».

Эррол Маск — предприниматель из ЮАР. В прошлом был совладельцем замбийского изумрудного рудника, расположенного у озера Танганьика. В июле 2022 года он рассказал изданию The Sun, что у него родился второй незапланированный ребенок от его падчерицы 35-летней Яны Безёйденхаут.

Эррол на 41 год старше Яны и воспитывал ее с четырех лет. В интервью австралийскому радио он заявил, что считает свои отношения с падчерицей совершенно нормальным.

Ранее сообщалось, что глава компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что у него родились восьмой и девятый ребенок. Маск рассказал, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью.