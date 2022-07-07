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Илон Маск рассказал о своем вкладе в борьбу с низкой рождаемостью

Илон Маск объяснил рождение трех новых детей от двух женщин борьбой с низкой рождаемостью
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Joe Skipper / Reuters

Глава компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что у него родились восьмой и девятый ребенок. Своими мыслями он поделился в Twitter.

Маск рассказал, что дети — это его вклад в борьбу с низкой рождаемостью. «Падающая рождаемость — это пока что самая большая опасность, которая грозит цивилизации, — объяснил он в Twitter. — Запомните мои слова, это, к сожалению, правда».

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О новых детях Илона Маска стало известно из судебных документов. Близнецы появились на свет в ноябре 2021 года, матерью стала операционный директор компании Neuralink Шивон Зилис. Это произошло незадолго до рождения второй дочери Маска и певицы Граймс. Таким образом, за считаные недели в конце 2021 года у миллиардера родились три ребенка от двух женщин.

До знакомства с Граймс у Маска было пятеро детей, которые родились за время брака с Джастин Уилсон: близнецы, появившиеся на свет в 2004 году, и тройня, родившаяся в 2006 году. Еще один ребенок Маска и Уилсон умер в 2002 году от синдрома внезапной детской смерти.

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Олег Парамонов
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