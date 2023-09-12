Советские ученые разорили семью Илона Маска

Бизнес отца Илона Маска разорился из-за советских искусственных изумрудов

В 1980-е годы научные достижения Советского Союза довели семью миллиардера Илона Маска до банкротства. Об этом сообщается в книге Уолтера Айзексона «Илон Маск».

В 1980-е годы отец Илона Маска Эррол Маск владел изумрудным бизнесом в ЮАР. Он импортировал драгоценные камни, добываемые в трех замбийских шахтах, и после огранки в Йоханнесбурге лично возил их за границу для продажи. По его признанию, все это было не вполне легально.

Налаженный бизнес разорился после того, как советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов. «Он потерял все свои изумрудные доходы», — пишет Айзексон. К тому времени Эррол Маск успел заработать на драгоценных камнях около 210 тысяч долларов (20 миллионов рублей).

Во вторник, 12 сентября, вышла биографическая книга «Илон Маск», рассказывающая о жизни основателя компания SpaceX и Tesla. Утверждается, что ее автор Уолтер Айзексон, в прошлом написавший биографию Стива Джобса, получил беспрецедентный доступ к Илону Маску. В книге сообщаются неизвестные прежде факты, в том числе об использовании спутниковой сети Starlink в боевых действиях на Украине.

Ранее из биографии Маска стало известно, что у него и певицы Граймс есть третий ребенок. О нем почти ничего не известно, кроме имени. Его зовут Техно Механикус.