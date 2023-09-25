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21:42, 25 сентября 2023Из жизни

Крокодил растерзал коллегу отца Илона Маска

Фото: Eliana Aponte / Reuters

Отец миллиардера Илона Маска рассказал об опасном изумрудном бизнесе, которым он промышлял в Южной Африке. Одного из его коллег тех лет растерзал крокодил, сообщает Daily Beast.

Издание побеседовало с Эрролом Маском после выхода книги Уолтера Айзексона «Илон Маск». В ней упоминалось, что в 1980-е годы он импортировал изумруды из Замбии и после огранки в Йоханнесбурге лично возил за границу для продажи. По его собственному признанию, все это было не вполне легально.

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Эррол Маск подтвердил Daily Beast, что дело обстояло именно так. По его словам, Африку тех лет нелепо сравнивать с Европой или США. «Вообразите что-то вроде раннего Дикого Запада, только еще плюс джунгли, дикие звери (и дикие люди) и много-много вещей, которые хотят вас прикончить», — пояснил он.

Изумруды в замбийских шахтах добывали кирками и лопатами. Эррол летал за ними по ночам на легком двухмоторном самолете. Садиться приходилось в темноте на расчищенное поле. Начало и конец взлетно-посадочной полосы отмечали горящие автомобильные фары.

Половину моих коллег убили. У всех была малярия, желтая лихорадка, гемоглобинурия и не только… Одного сожрал крокодил на берегу озера Танганьика. Разве нынешние западные слабаки способны это понять? Вряд ли

Эррол Маскотец миллиардера Илона Маска

В книге Айзексона утверждается, что изумрудный бизнес Эррола Маска разорился после того, как советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов. К тому времени он успел заработать на драгоценных камнях около 210 тысяч долларов.

В июле 2022 года стало известно, что у Эррола Маска и его падчерицы Яны Безёйденхаут родился второй незапланированный ребенок. Эррол на 41 год старше Яны и воспитывал ее с четырех лет. В интервью австралийскому радио он заявил, что считает свои отношения с падчерицей совершенно нормальными.

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    Олег Парамонов
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