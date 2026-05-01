Родственники насильно мобилизованного украинца подстроили ДТП в наказание военкомам

Родственники мобилизованного украинца подстроили смертельное ДТП для 2 военкомов

Родственники насильно мобилизованного украинца подстроили ДТП в наказание двум сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкоматов). Оно закончилось летальным исходом для военкомов, а также унесло жизнь одного гражданского, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

Уточняется, что авария случилась в районе населенного пункта Княжа Черкасской области. По словам собеседника агентства, украинские власти просят СМИ не тиражировать «непроверенную информацию» о мести сотрудникам ТЦК.

Ранее военнопленный из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов заявил, что украинцы формируют группы для расправы над военкомами. Он также поделился, что хотел бы задушить мобилизовавших его сотрудников ТЦК, если бы мог.