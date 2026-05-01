23:14, 1 мая 2026

Родственники насильно мобилизованного украинца подстроили ДТП в наказание военкомам

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Родственники насильно мобилизованного украинца подстроили ДТП в наказание двум сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкоматов). Оно закончилось летальным исходом для военкомов, а также унесло жизнь одного гражданского, сообщили ТАСС в силовых структурах РФ.

Уточняется, что авария случилась в районе населенного пункта Княжа Черкасской области. По словам собеседника агентства, украинские власти просят СМИ не тиражировать «непроверенную информацию» о мести сотрудникам ТЦК.

Ранее военнопленный из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов заявил, что украинцы формируют группы для расправы над военкомами. Он также поделился, что хотел бы задушить мобилизовавших его сотрудников ТЦК, если бы мог.

    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые меры в связи с массированной атакой ВС России

    Военные «Севера» показали уничтожение штурмовиков ВСУ

    Стало известно о новом предложении Ирана по завершению войны

    Алаудинов ответил на заявление украинской разведки о прослушке на его совещаниях

    Иран назвал условие для продолжения переговоров с США

    Стало известно о риске для жителей Германии встретить зиму без газа

    В Киеве нардеп укусил свою жену

    Букмекеры предсказали количество пенальти в матче ЦСКА — «Зенит»

    Кратковременные отключения электроэнергии затронули почти весь новый регион России

    Племянник Макрона сделал неожиданное заявление о своем дяде

    Все новости
